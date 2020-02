Terremoto a Reggio Emilia di 3.4: gente in strada a Carpi, blackout nel Modenese

Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato a Correggio (Reggio Emilia) alle 14.31. Lo segnala Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), individuando l'epicentro a una profondità di 6 km. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutti i comuni limitrofi, sia in provincia di Reggio Emilia che di Modena, ma anche a Parma e Bologna. Non si hanno per ora notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita in particolare a Modena ai piani alti delle abitazioni, riferiscono testimoni all'Ansa. In città da parte della popolazione c'è stata qualche telefonata ai vigili del fuoco ma solo per richiesta di informazioni. Al momento non si segnalano danni.

Sui social le prime segnalazioni. In alcune zone del Modenese è mancata la corrente. A Carpi molta gente è scesa in strada dopo la scossa.

Amici di Modena e dintorni, avete sentito la scossa di terremoto di mezz'ora fa? — 🔥 lion🔥🦁🌈🌹CHANGES⭐ (@justinvsmjle) February 22, 2020

Poco fa si è registrata una lieve scossa di terremoto, tra poco si avvieranno le verifiche sugli edifici pubblici. In questo momento non si registrano danni a cose o persone.#Terremoto #22febbraio2020 #Carpi pic.twitter.com/Z27jvZ61D1 — Città di Carpi (@ComuneCarpi) February 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:30

