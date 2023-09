Terremoto oggi lago Bolsena, sciame sismico con 40 scosse. Scuole chiuse nella zona per precauzione

Terremoti. Sciame sismico nel Viterbese. «Durante la notte abbiamo avuto questo sciame sismico lunghissimo, di circa 40 scosse, per fortuna la maggior parte a bassa intensità tranne un paio di magnitudo più alta, 3.1, che sono state percepite anche dalla popolazione», dice all'Adnkronos il sindaco Paolo Dottarelli, commentando le diverse scosse di terremoto con epicentro tra San Lorenzo Nuovo e Bolsena, in provincia di Viterbo.

Terremoto vicino al lago di Bolsena, paura e gente in strada

Terremoto lago Bolsena

«Non ci sono stati danni, tuttavia a titolo precauzionale oggi abbiamo chiuso le scuole. Nelle ultime ore non si sono verificate ulteriori scosse, l'ultima registrata risale alle 6.30, con magnitudo 1.2, quindi non è stata nemmeno percepita dalla popolazione. Mi sono confrontato con la Protezione Civile, come di prassi, ma ci auguriamo che la situazione sia rientrata», conclude il primo cittadino.