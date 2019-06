Terremoto a Roma di 3.7, gente in strada nei quartieri est

Domenica 23 Giugno 2019, 22:49 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 23:47

Un forte terremoto è stato avvertito a Roma alle 22.43: epicentro aa, nella zona a est della Capitale, a una profondità di 9 chilometri. L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.7. La scossa è stata avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni soprattutto nelle zone nord ed est della Capitale, dove in tanti sono scesi in strada, e ai Castelli, in particolare a Tivoli e Guidonia. Tra i comuni più vicini all'epicentro, Gallicano e Zagarolo e Monte Compatri.e tantissime chiamate che continuano ad arrivare al Numero di emergenza 112. Paura a Roma per la forte scossa di terremoto avvertita stasera. In alcuni quartieri della periferia est gli abitanti spaventati sono scesi in strada. Molti i cittadini che stanno contattando in questi minuti il 112. Si tratta principalmente di persone che chiedono informazioni. Al momento non sono arrivate segnalazioni di feriti o danni.«Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti. C'è stata tanta paura in paese, stanno tutti in strada». Così all'Ansa il sindaco di Colonna Fausto Giuliani sulla scossa di terremoto di stasera. L'epicentro è stato a soli 3 chilometri di Colonna.La scossa è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra. Molte le segnalazioni sui social network ma, per il momento, non sono stati segnalati problemi.La Metro C è stata fermata per verifiche, ha segnalato Atac con un tweet.