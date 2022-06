Terrorismo, fermata coppia kosovara a Trento: sequestrato materiale per fabbricare bombe

Coppia di origine kosovara fermata a Trento per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Sequestrati materiale informatico e prodotti chimici utilizzabili per la fabbricazione di ordigni esplosivi: bombe per colpire inn nome dell'Isis. Le indagini sono effettuate dai carabinieri del Ros, con il supporto del Comando provinciale Trento, del Gruppo di intervento speciale (Gis) e del Raggruppamento investigazioni scientifiche. Si tratta di due giovani incensurati, un uomo e una donna che ora si trovano ai domiciliari. Il materiale è stato consegnato al Raggruppamento Investigazioni Scientifiche per gli accertamenti tecnici.

APPROFONDIMENTI IL TERRORISMO Terroristi islamici, 4 arresti e 70 perquisizioni: scoperta a Napoli... LATINA Nazisti e suprematisti pronti a uccidere con una bomba: arrestati due... BERLINO Incidente Berlino: auto sulla folla, morta un'insegnante e feriti...