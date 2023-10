Terrorismo, espulsi due jihadisti sbarcati in Italia: monitorate persone a rischio, controlli alla frontiera

Tra i 54 espulsi di quest'anno per motivi di sicurezza nazionale due sono stati intercettati dopo essere arrivati in Italia via mare. «Personaggi - secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - che non davano affidamento», per la loro contiguità «con organizzazioni della radicalizzazione islamica nei Paesi di provenienza: sono stati arrestati e rimpatriati». Estremisti, dunque, come tutti i soggetti in odore di jihadismo presenti sul territorio nazionale, che sono attentamente monitorati e alcuni saranno espulsi. Il prossimo potrebbe essere il tunisino che lunedì scorso aveva dato in escandescenze vicino alla sinagoga di Torino brandendo un coltello e minacciando gli agenti: dopo l'arresto è stata infatti avviata la procedura per l'allontanamento.

Intelligence, Mantovano agli 007: "Serve deontologia". Le nuove sfide, dalla finanza al terrorismo

L'allerta

Domani, intanto, scattano i controlli alla frontiera slovena, con i 350 rinforzi inviati dal Viminale.

I controlli

Da qui la decisione di ripristinare i controlli da domani su un confine particolarmente a rischio,quello con la Slovenia. Lungo la rotta balcanica, infatti, ha sottolineato Piantedosi, transitano «persone da Paesi come la Bosnia che in qualche modo fa anche da fucina di ambienti e gruppi che hanno a che vedere con la radicalizzazione islamica. Se i numeri del fenomeno migratorio lì sono minori, gli alert e le preoccupazioni che ci sono pervenute dalle analisi fatte ci hanno indicato che era quello il tratto più vulnerabile». Oggetto di particolare attenzione, inoltre, ha rilevato da parte sua il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, «sono quei particolari ambienti nei quali possa più facilmente prendere piede la radicalizzazione, come le carceri o i circoli oltranzisti interni ad alcune comunità straniere collegate ad ambienti estremistici dei Paesi di origine». L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di «affinare le conoscenze degli orientamenti delle diverse realtà religiose presenti sul nostro territorio e di individuare i centri sospettati di infiltrazioni estremistiche».

La mappa

Si sta aggiornando dunque la mappa dei circoli islamici attivi in Italia per verificare quelli più a rischio e potrebbero essere assunti provvedimenti contro alcune associazioni filo-Hamas, ad esempio, che sono attive anche nella raccolta fondi per la Palestina. E vicende come quella dei due egiziani arrestati pochi giorni fa a Milano con l'accusa di appartenere all'Isis, ha rilevato Piantedosi, «non sono isolate: ci sono dei casi all'attenzione periodica e ciclica delle nostre forze di intelligence e delle forze di polizia. Diversi personaggi sono tenuti sotto la doverosa attenzione». In primis i circa 150 foreign fighters che hanno in qualche modo legami con l'Italia. E poi anche quelli che si distinguono per attività di propaganda islamista on line.