Terza dose ai sanitari, il Cts: «Nessun rinvio». L'Ordine dei medici: «Sono tutti a rischio»

Nessun rinvio per la terza dose di vaccino Covid agli operatori sanitari. «Non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari», dichiara Silvio Brusaferro, portavoce del Cts. «Nel costante perseguimento di un'ottica di massima precauzione, la somministrazione di un'ulteriore dose di vaccino viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni, i residenti nelle RSA, persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli più a rischio», si legge in una nota.

«I sanitari a rischio per noi sono tutti. Ognuno ne ha uno proprio», precisa il presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo Filippo Anelli, chiedendo che la terza dose venga fatta a tutto il personale sanitario anche se, precisa, «può avere un senso partire da quelli più esposti come quelli che lavorano nei reparti Covid».