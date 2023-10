Malore fatale in trattoria: ristoratore morto mentre organizzava il pranzo in cucina

E' andato a fare la spesa al supermercato per organizzare il pranzo e la cena nel suo locale, trattoria da Leone di via Vigna ad Arzergrande (Padova). Oggi, 13 ottobre Enrico Rigato, 64 anni, attorno alle 10,30 mentre si trovava in cucina a sistemare le provviste si è sentito male. Immediati i soccorsi del personale medico del Suem 118. Gli operatori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Il dramma in trattoria

Da quanto si è appreso il ristoratore non soffriva di particolari patologie.