Tragedia a Mestre: ragazzi travolti dal treno. Attraversano i binari, investiti dal treno: morto un ragazzo di 25 anni, Manuel Tripargoletti, originario di Cosenza ma residente a Legnago (Verona), ferito l'amico di 23 anni, residente a Bevilacqua (Verona). L'investimento è accaduto all'altezza del Vega, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno, attorno alle 12.30.

APPROFONDIMENTI

Immediati i soccorsi. Sul posto Suem, Vigili del Fuoco e Polfer. Il sopravvissuto avrebbe dichiarato che volevano andare a prelevare contanti a uno sportello bancomat dall'altra parte della ferrovia.

Ragazzi investiti dal treno, cosa è successo?

Il treno era in uscita da Venezia, i due ragazzi hanno attraversato il binario (il primo) in un punto distante cento metri da un sottopasso, all'altezza dello "Scafoclub". Traffico ferroviario bloccato per tre ore. I Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un cancello per arrivare prima su luogo dell'incidente. Sembra che i due ragazzi avessero uno zainetto in spalla e forse sono stati urtati dal treno che non procedeva a forte velocità.