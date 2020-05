Mal di testa insopportabile: Sergio muore a 52 anni in pochi giorni per un tumore

Stroncato dalin meno di un mese. Ventisette giorni soltanto per strapparlo all'amore dei suoi cari, lasciando due comunità nel lutto: Salzano (Venezia), di dove era originario e Crespano del Grappa, in provincia di Treviso, dove lavorava e si era trasferito, piangono la prematura scomparsa di Sergio Cecchin , detto Goccia (nella foto), mancato martedì 12 maggio, ad appena 52 anni.L'addio in un letto dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dov'era ricoverato da appena una settimana. Tutto era nato con un mal di testa molto forte che non si ne andava, gli esami e la scoperta del male. Sconvolti famigliari e amici che in pochi giorni lo hanno visto morire. La storia è rivelata da Il Gazzettino.