Turista danese minorenne violentata da branco sul Lago di Garda: la denuncia choc

Violentata da un gruppo di quattro uomini fuori da un locale a Manerba, sponda bresciana del Lago di Garda. È la denuncia choc di una turista danese minorenne in vacanza con la famiglia in un camping. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Bresciaoggi e risalirebbe a giovedì notte. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere installate in un parcheggio. La giovane è stata poi portata in ospedale dopo essere stata notata da altri ragazzi di passaggio all'esterno del locale.



La Procura di Brescia indaga per violenza sessuale. La vittima ha 17 anni ed è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che l'avrebbero molestata. La ragazza è riuscita ad allontanarsi urlando. La ricostruzione è stata confermata anche dagli inquirenti e dai medici dell'ospedale dove è stata visitata. Sotto choc la giovane ha deciso con la famiglia di lasciare l'Italia e di tornare a casa in Danimarca. I carabinieri sono sulle tracce dei responsabili dell'aggressione che sarebbero stati immortalati dalle telecamere del parcheggio dove sono avvenuti i fatti, fuori da un locale sulle rive del Lago di Garda.

Sabato 14 Luglio 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 11:32

