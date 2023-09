Turista tedesco sale di notte sulla fontana del Nettuno per un selfie e danneggia un piede del cavallo. «Sarà multato»

Un altro sfregio a un'opera d'arte. Stavolta a Firenze, dove un turista tedesco di 22 anni nella notte è salito sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria, per fare un selfie, finendo per danneggiare il monumento. Danneggiata la zampa anteriore destra del cavallo, spiega Palazzo Vecchio in una nota, che ha subito il distacco di alcune stuccature realizzate nel restauro del 2018. Inoltre, dopo le verifiche, la zona superiore del carro, realizzata in marmo rosso ha subito il distacco di una porzione triangolare di circa 25 x 20 millimetri. Il danno stimato dai tecnici del Comune è di circa 5mila euro.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si spiega ancora da Palazzo Vecchio, dopo l'una di questa notte il turista ha scavalcato la recinzione della Fontana del Nettuno ed è salito sul bordo della vasca.

Con un salto si poi è arrampicato sulla zampa del cavallo, arrivando alla base della carrozza e, dopo essersi fatto scattare alcune foto dagli amici, è tornato indietro. Nella discesa ha così appoggiato nuovamente il piede sulla zampa, danneggiandola.

L'allarme è però scattato solo quando il giovane è uscito dall'area della fontana permettendo a lui ed ai suoi amici di far perdere le proprie tracce. Il 22enne è stato trovato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza ed è stato denunciato in base alle nuove disposizioni in materia di «distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici». «Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Il sistema di allarme ha funzionato - il commento del sindaco Dario Nardella su X -. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni».