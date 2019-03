Sparò e uccise per 1.500 marchi: operaio arrestato a Vicenza 21 anni dopo

LEGGI ANCHE

Ventuno anni fa uccise un uomo su commissione in Germania. Per questo si fece pagare 1500 marchi. Questa mattina i carabinieri della compagnia di via Maraschin a San Vito di Leguzzano in via Martiri della Libertà hannounmentre entrava in fabbrica per iniziare la giornata di lavoro.Protagonista èun 58enneda diversi anni residente a Schio, con a carico unper. Espletate le modalità di rito il moldavo è stato trasferito in carcere a Vicenza per essere estradato in Germania, dove il 3 marzo 1998 in qualità diassassinò, dietro pagamento di 1.500 marchi, un uomo di 38 anni sparandogli tre colpi di arma da fuoco: uno alla schiena e due alla testa.