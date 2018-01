Udine, evade dal carcere calandosi dalla finestra con lenzuola annodate: catturato dopo 16 anni

Un'evasione da film: la notte di Capodanno del 2001, dopo avere segato le sbarre con una lima, si erano calati dalla finestra della loro cella nel carcere di Udine usando delle lenzuola annodate. Oggi, a distanza di 16 anni, uno dei protagonisti di quella fuga rocambolesca è finito in manette. Si tratta di un cittadino bosniaco di 38 anni. E' stato fermato in Olanda. La Polizia ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso nel 2008 dalla Procura di Udine. Il detenuto deve scontare una condanna a 5 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per reati predatori commessi in provincia di Teramo e per l'evasione.



All'epoca, l'arrestato aveva le spalle appesantite da varie condanne per furto e violenze, con fine prevista il 21 agosto 2003. La notte di Capodanno del 2001 era fuggito dalla struttura insieme ad altri quattro detenuti. Dei cinque, soltanto uno non è stato ancora catturato. Il bosniaco è stato individuato dalla Polizia di Stato a Eindhoven grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Udine e dall'Interpol. Sono ora in corso le procedure di estradizione.

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 20:13

