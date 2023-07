Ufo di Genova «è un gabbiano», ecco come gli esperti hanno risolto il "mistero" del video sull'avvistamento

Un "ovni", un oggetto volante non identificato fotografato da alcuni testimoni nel cielo dell'aeroporto di Genova. Il Centro ufologico mediterraneo ha fornito alcune immagini del presunto Ufo, avvistato all'aeroporto Cristoforo Colombo nella serata del 26 giugno scorso, mentre un aereo decollava dalla pista. Un annuncio che ha destato l'attenzione degli appassionati ufologi di casa nostra. Ma che gli esperti sgonfiano subito. L'oggetto non identificato che appare nel video non sarebbe altro che un gabbiano.

Ufo a Genova, per gli esperti è un gabbiano

Angelo Maggioni, fondatore dell'Associazione ricerca italiana aliena (Aria), composta da ingegneri aerospaziali, ex appartenenti alle forze dell'ordine e ex membri dell'Aeronautica militare italiana, smentisce il presunto avvistamento.

Il programma di analisi utilizzato da Aria, chiamato Amped, ha confermato senza ombra di dubbio che l'oggetto in questione è di dimensioni ridotte e presenta una scia di movimento che non è consistente, solida o compatta, non potendo quindi essere associata a un oggetto reale. Sulla base di queste evidenze, «possiamo affermare con certezza che l'oggetto avvistato era un gabbiano. Sebbene possa esserci una leggera incertezza sulla specie esatta dell'uccello, l'esperienza nel campo dell'ingegneria aerospaziale dei membri di Aria, unita alle testimonianze del presidente dell'associazione, che è originario di Savona e abita nella zona, conferma che nessun Ufo ha sorvolato la città di Genova».