Tragedia nella serata poco prima delle 20 a Caerano San Marco (Treviso): un ultraleggero si è schiantato contro un'abitazione in via Giorgione, morte sul colpo le due persone che erano a bordo, due uomini di 50 e 70 anni, entrambe residenti a Pederobba. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Montebelluna, Castelfranco e Treviso, i Carabinieri e il Suem 118. Sono in corso accertamenti sulle cause.

Giovedì 16 Maggio 2019, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 21:54

