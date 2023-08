Ladri scalatori «ripuliscono» abitazione in città

Furti messi a segno e tentati. Non concedono tregue i ladri di appartamento che continuano nei loro raid approfittando del periodo estivo, con le abitazioni spesso incustodite. Nelle ultime ore ladri scalatori hanno agito in città, ed hanno messo a segno un colpo in un’abitazione di via dei Cappuccini. Per raggiungere un balcone al terzo piano hanno dato la scalata all’edificio utilizzando le tubature del gas. Poi forzato l’infisso, una volta all’interno hanno frugato in tutte le stanze, si sono impossessati di alcuni orologi, e si sono dileguati. A San Giorgio del Sannio presso un villa intorno alle 23 di mercoledì, è stata notata un’auto con tre individui a bordo. Il proprietario dell’abitazione ha dato a l’allarme al 112 e i malviventi all’arrivo dei carabinieri si sono dati alla fuga.