Continua senza sosta l'escalation di furti in provincia. Numerosi i colpi messi a segno dai malviventi in questa prima decade di agosto: nel mirino dei ladri sono finite alcune attività commerciali (in particolare bar tabacchi) ma anche abitazioni. In settimana sono state numerose le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine che avrebbero anche individuato - grazie ai filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio - che in gran parte dei casi si tratta di una banda composta da 4 giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che agiscono a bordo di una macchina scura con targa rubata. A quanto pare, potrebbe essere la stessa vettura che qualche giorno fa è stata individuata da un cittadino di Montesarchio che ha lanciato l'allarme attraverso i social: l'uomo ha notato tempestivamente la presenza di ignoti nei pressi della sua abitazione e a quel punto i balordi, una volta sorpresi, sono riusciti a scappare a mani vuote. I furti, messi a segno o tentati, si concentrano soprattutto tra le valli Vitulanese e Caudina, l'ultimo episodio è stato registrato martedì sera a Campoli del Monte Taburno dove i ladri sono entrati in un'abitazione e hanno portato via un fucile.

APPROFONDIMENTI Benevento: comodi e connessi, in centro le prime «panchine smart» Arrestato il secondo ragazzo evaso dal carcere di Airola nel marzo scorso Benevento: sfascia pronto soccorso e minaccia il personale «armato» di un bisturi

La settimana scorsa, invece, a Montesarchio i malviventi sono riusciti ad introdursi in due appartamenti rispettivamente in via Benevento e via Marchetiello - mettendoli a soqquadro per portare via alcuni oggetti di valore. In entrambi i casi hanno agito in pieno giorno, evidentemente consapevoli di non trovare nessuno all'interno, e sono entrati direttamente dalla porta blindata non creando sospetti tra i vicini che, stando alle prime ricostruzioni, non avrebbero udito alcun rumore provenire dall'appartamento derubato. Infatti, ad accorgersi dell'accaduto sono stati i proprietari una volta rientrati. Inoltre, nei giorni scorsi si sono registrati diversi furti anche a Vitulano, Cautano e Foglianise, centri ai piedi del Taburno che negli ultimi tempi sono spesso finiti nel mirino dei ladri. A Vitulano e Cautano stati derubati due bar tabacchi. In questi due centri i ladri sono giunti sul posto a bordo di una vettura (stando alle prime ricostruzioni si tratta di una Audi nera) e hanno agito, in entrambi i casi, molto velocemente (in appena tre minuti) per poi riuscire a fuggire via con il ricco bottino composto da numerose stecche di sigarette, "gratta & vinci" e i contanti presenti in cassa.

I due episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per poter individuare i responsabili, le attività saranno condotte anche con il prezioso ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone frequentate dai balordi: infatti, in queste ore al vaglio dei carabinieri ci sono tutti i filmati che, al momento, avrebbero accertato che a prendere di mira i locali commerciali sarebbe sempre la stessa banda, quella che si muove a bordo dell'Audi nera e composta da quattro giovanissimi. Questi ultimi furti si aggiungono ad una lunga lista di casi analoghi che si sono verificati in valle Caudina e in valle Vitulanese nei primi giorni di agosto. Questo ha inevitabilmente messo in allarme la popolazione che, preoccupata, chiede alle autorità competenti di intervenire mettendo in atto più controlli sul territorio al fine di garantire maggiore sicurezza.