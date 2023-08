Nuovi arredi smart a piazza Roma: 4 panchine intelligenti che fungeranno da punti di connettività e ricarica per smartphone e altri dispositivi mobili. Nasce così una delle prime piazze tecnologiche della città, dotate di caratteristiche innovative ed ad alta sostenibilità ambientale. Le panchine, dotate di un pannello fotovoltaico nella superficie piana e con sistemi tecnologici all'interno, rappresentano un vero e proprio strumento del futuro, che permetteranno di usufruire di diversi servizi.

APPROFONDIMENTI Furti e spaccio, controlli a tappeto in valle Telesina Arrestato il secondo ragazzo evaso dal carcere di Airola nel marzo scorso Benevento: sfascia pronto soccorso e minaccia il personale «armato» di un bisturi

Grazie ai pannelli che raccolgono energia durante le giornate soleggiate, immagazzinandola all'interno di apposite batterie integrate, le comode sedute di piazza Roma verranno utilizzate per alimentare le apparecchiature mobili. Infatti, le panchine innovative, sono dotate di prese Usb per ricarica di dispositivi e caricatore wireless incorporato, sistema di retroilluminazione led di colore bianco, sistema di gestione e controllo locale tramite connessione wi-fi o in cloud tramite portale, sensori di temperatura, umidità, carica e scarica dispositivi, sensori meteorologici con sistema di stand-by automatico in caso di prolungata assenza di irradiamento solare. Si potranno, inoltre, ricevere informazioni in tempo reale su traffico, emissioni di CO2 e condizioni meteo.

Il restyling di piazza Roma fa parte del programma Pics «Una nuova luce alla via Magistrale della città», progetto da 1,4 milioni di euro, con l'obiettivo di valorizzare l'impianto urbanistico, le architetture e i monumenti di Benevento, e che ha interessato oltre 2 km di strade, 95 pali per la pubblica illuminazione e 280 corpi illuminanti. Un cronoprogramma prossimo ormai alla chiusura che, nel tempo, ha subito una variazione rispetto all'originale che prevedeva proprio a piazza Roma la realizzazione di una struttura ad anello del diametro di 15 metri posizionata centralmente, ad un'altezza di 10,5 metri e sorretta da tre puntoni inclinati. Lavori che non sono mai stati avviati, dopo il parere negativo della Soprintendenza. «L'obiettivo è quello di dare ai cittadini la possibilità di riappropriarsi di luoghi della città sfruttando l'innovazione e la tecnologia per aprire nuove prospettive - commenta il vicesindaco con delega all'attuazione dei Pics, Francesco De Pierro - La scelta è stata quella di ridare nuova luce al centro storico dove è forte la concentrazione di turisti e che ha bisogno di un lavoro di valorizzazione anche in ottica promozionale».