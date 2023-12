Truffe agli anziani, arrestato 24enne di Maddaloni

Dal Casertano all'Irpinia per truffare anziani, in manette un 24enne di Maddaloni. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, in quanto indagato del reato di truffa aggravata in concorso.

La misura restrittiva è scaturita da elementi a carico del giovane, raccolti nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino.

È stato accertato, infatti, che il 24enne aveva posto in essere tre truffe consumate ed una tentata in danno di persone anziane attraverso un modus operandi “consolidato”: spacciandosi per avvocato o sedicente appartenente alle fplorze dell’ordine, a seconda dei casi, carpiva la buona fede delle vittime prescelte, estorcendo loro denaro in contante necessario per tutelare legalmente loro congiunti, coinvolti in incidenti.