Vaccino, i giovani guidano corsa a dosi: indietro gli over 50. Regioni: male la Sicilia, sorpresa Molise

Quali sono gli italiani più indietro con le vaccinazioni? La risposta è duplice. Sul piano geografico le aree con meno persone vaccinate solo la Sicilia (che ha 5 milioni di abitanti) e la provincia di Bolzano (550 mila). Per età, invece, a ieri i principali decili con i non vaccinati più numerosi sono i seguenti: 2,3 milioni di quarantenni, 2,2 milioni di trentenni e 2,2 milioni di giovanissimi fra i 12 e i 19 anni. Dai 50 anni in su -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati