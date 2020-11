Vaccino Covid, in Italia 300 ospedali e Rsa per distribuire le prime 3,4 milioni di dosi. L'elenco delle Regioni ad Arcuri

Ospedali ed Rsa. Sono 300 i punti in tutta Italia in cui saranno distribuite le prime 3,4 milioni di dosi del vaccino della Pfizer che dalla fine di gennaio dovrebbero consentire di vaccinare 1,7 milioni di italiani.

Vaccini, ecco i tre vicini al traguardo: come funzionano e quando potrebbero arrivare

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Vaccino Covid, von der Leyen: «Domani firmiamo il contratto con... MONDO Vaccino Covid, Russia: «Sputnik efficace oltre il 95%» FOCUS Vaccino Covid, Reithera: «Ben tollerato, ora Fase 1 sui...

Vaccino Covid, Magrini (Aifa): «A metà gennaio vaccinazioni per 1,7 milioni di italiani»

L'elenco

L'elenco è stato inviato da tutte le regioni al Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri in queste ore e comprende sia le strutture ospedaliere in grado di conservare e somministrare il vaccino sia le Rsa, che verranno servite attraverso le unità mobili.

L'acquisto delle siringhe

Intanto il Commissario Arcuri ha avviato il bando per l'acquisto di oltre 100 milioni di siringhe per la somministrazione del vaccino anti Covid. Le aziende avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione della richiesta per presentare le offerte e a quel punto si procederà alla selezione. Il bando, sottolineano gli uffici del Commissario, è stato avviato «nelle more del completamento della procedura di 'joint procurement' a cura della Commissione europea, per reperire sul mercato tutti i prodotti necessari per la campagna di vaccinazione anti-Covid». Il Commissario ha anche bandito la procedura per l'acquisto di oltre 5 milioni di fiale di diluente salino, necessario alla somministrazione di alcune tipologie di vaccino.

Acuri, sarà invece ascoltato dalla commissione Trasporti della Camera. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Raffaella Paita (Iv), nel corso dell'audizione delle aziende di trasporto sulle questioni legate alla distribuzione del vaccino contro il Covid-19. L'audizione di Arcuri, ha detto la presidente Paita, «avverrà di martedì o di mercoledì».

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA