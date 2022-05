Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia: è un ragazzo rientrato dalle Canarie. Altri due contagi sospetti allo Spallanzani

È stato identificato all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma «il primo caso italiano di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie che si era presentato al Pronto soccorso dell'Umberto I». Lo annuncia l'istituto nazionale per le Malattie infettive capitolino.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Vaiolo delle scimmie, due persone positive a Londra. La coppia... SPAGNA Vaiolo delle scimmie, in Spagna allerta sanitaria per 8 casi...

Vaiolo delle scimmie, cosa è? Dal mal di schiena all'eruzione cutanea: ecco i sintomi

«Altri due casi sospetti sono in fase di accertamento», aggiunge l'Inmi. «Il quadro clinico è risultato caratteristico e il 'Monkeypox virus' è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. La persona è in isolamento in discrete condizioni generali, sono in corso le indagine epidemiologiche e il tracciamento dei contatti», precisano i medici dello Spallanzani.

«Al momento i tre casi osservati e nei casi in Europa e in Usa, non presentato segni clinici di gravità - proseguono gli esperti - La trasmissione può avvenire attraverso le goccioline di saliva, il contatto con le lesioni e i liquidi biologici infetti».

Vaiolo delle scimmie, in Spagna allerta sanitaria per 8 casi sospetti. Sale l'allarme in Europa e arriva anche negli Usa

Cosa è il vaiolo delle scimmie

Il vaiolo delle scimmie è una malattia «molto rara» che si presenta generalmente con «febbre, mialgia, linfoadenopatia (ghiandole gonfie) e un'eruzione cutanea sulle mani e sul viso, simile alla varicella». La salute dei pazienti sospetti evolve «favorevolmente», anche se è necessario mantenerli «sotto osservazione» per la possibilità che qualcuno possa aver bisogno di un ricovero, affermano le autorità sanitarie. In genere «la sua trasmissione avviene per via respiratoria», ma è possibile il contagio attraverso il «contatto con le mucose durante rapporti sessuali».

I casi in Europa

Uk, Portogallo, Usa, Spagna. E ora Italia. Crescono i casi di vaiolo delle scimmie in Europa e nel mondo, e non sono più tutti legati a viaggi in aree a rischio come la Nigeria. Se una spia d'allarme si era accesa il 7 maggio con un primo caso importato segnalato dal Regno Unito, il 13-14 maggio nuova segnalazione sempre dal territorio britannico: altri 2 casi (e un altro probabile, secondo quanto riporta l'Organizzazione mondiale della sanità) sono stati identificati fra persone della stessa famiglia, ma «senza una storia recente di viaggi e nessun contatto con il caso segnalato il 7 maggio», fa il punto anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc.

«Altri 4 casi sono stati confermati dall'Uk Health Security Agency il 16 maggio, anch'essi senza una storia di viaggi recenti in aree endemiche, e non contatti dei casi segnalati il ​​7 e 14 maggio. Tutti i casi segnalati il ​​16 maggio erano uomini che si identificavano come uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm)», riporta l'Ecdc. Il 18 maggio tocca al Portogallo: «5 casi confermati di vaiolo delle scimmie, più di 20 i sospetti, tutti giovani uomini e tutti a Lisbona e nella valle del Tago. Anche la Spagna ha segnalato 8 casi sospetti». Questa, evidenzia l'Ecdc, «è la prima volta che vengono segnalate catene di trasmissione in Europa senza collegamenti epidemiologici noti con l'Africa occidentale e centrale. Questi sono anche i primi casi al mondo segnalati tra gli Msm».

Casi di 'monkeypox' sospetti e confermati sono oggetto di indagine anche negli Stati Uniti, dove il Dipartimento di salute pubblica del Massachusetts ieri ha confermato un caso in un maschio adulto con un recente viaggio in Canada. E in Canada, secondo quanto riporta la 'Bbc onlinè, ci sarebbero verifiche in corso su oltre una decina di casi sospetti.