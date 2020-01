Vanno a Roma per partecipare a «C'è posta per te», autobus in fiamme: tutti salvi

Erano diretti a Roma per assistere a una trasmissione organizzata da Mediaset (“C’è posta per te” della De Filippi) i marsicani che settimanalmente si recano nella Capitale per parteciparvi nei viaggi organizzati da Bianchi Tour la società privata di trasporti. Uscendo però dall’area di sosta e di servizio di Tivoli il bus ha avuto un guasto molto probabilmente di carattere elettrico. L’autista ha avvertito il componenti del gruppo, poco più di quaranta partecipanti che hanno avuto tutto il tempo per scendere e allontanarsi. L’autista dunque ha avuto il merito di evitare il peggio partecipando poi allo spegnimento delle fiamme che si sono originate e che avrebbero potuto diventare letali, almeno a stare al racconto di alcuni componenti del gruppo che hanno anche diffuso agli amici avezzanesi una foto nella quale hanno ripreso la scena. Ineccepibile il comportamento della società organizzatrice che immediatamente dopo ha inviato un altro mezzo da Avezzano provvedendo a portarli a destinazione. Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA