Variante inglese Covid, arrivati a Fiumicino i primi 180 italiani in rientro dalla Gran Bretagna

Variante inglese del Covid. Sono rientrati a Roma, con un volo Alitalia, atterrato poco dopo le 15 all'aeroporto di Fiumicino da Londra Heathrow, i primi 180 italiani, oltre ad un neonato, residenti in Italia o in condizioni di urgenza o criticità, così come previsto dall'ordinanza firmata dai ministri Di Maio, Speranza e De Micheli. I viaggiatori hanno potuto lasciare la Gran Bretagna, previo tampone prima della partenza, dopo il blocco dei voli deciso dalla maggioranza dei paesi europei per limitare il contagio con la nuova variante.

Covid, rientri dalla Gran Bretagna: tamponi e quarantena obbligatori, in Italia solo chi ha la residenza

Tamponi e quarantena obbligatori

Appena arrivati, i 180 sono stati sottoposti a un nuovo tampone obbligatorio per tutti, eseguito presso le strutture di testing rapido, già operative al Leonardo da Vinci, allestite da Aeroporti di Roma con il supporto della Regione Lazio e l'osservanza di un periodo di 14 giorni di quarantena. Il «Leonardo Da Vinci, peraltro, è l'unico aeroporto in Italia in grado consentire il rimpatrio degli italiani in possesso dei requisiti, che avevano chiesto espressamente di poter rientrare, essendo state già allestite le apposite aree per eseguire il tampone in tempo reale. Già da settembre Aeroporti di Roma ha implementato con Alitalia, partner italiano di code share di Delta, una sperimentazione di voli Covid-tested intra-Italia e l'aeroporto di Fiumicino ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle da Skytrax per i suoi protocolli sanitari anti-Covid.

Le destinazioni

I medici delle Uscar hanno subito iniziato a fare i tamponi ai passeggeri, che già prima di partire da Londra avevano eseguito il test Una volta finiti i controlli, quasi due terzi dei 180 viaggiatori ripartirà per Milano, Napoli e Lamezia Terme per raggiungere le loro abitazioni. Il resto si fermerà a Roma. Tutti dovranno sottostare a un periodo di quarantena di 14 giorni.

