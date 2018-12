Fiamme in appartamento: mamma viene salvata insieme alle figlie. Poi rientra in casa e muore

+++ AGGIORNAMENTI IN CORSO +++

Domenica 16 Dicembre 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 16-12-2018 12:49

VENEZIA - Qualcosa non va in casa, forse lesono andate in cortocircuito,, pochi momenti concitati e poi laall'esterno della casa oramai invasa dal rogoe dal. Ma poi quelche ha portato allaunaUnè divampato stamani, 16 dicembre, in, in zona Paludetto. Erano le 6.15 quando unasi è precipitata fuori di casa per scampare alle fiamme. Ma, messe in salvo le figlie,. I soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo parzialmente carbonizzato. Sul perché la mamma 46enne, separata, abbia deciso di rientrare stanno indagando i carabinieri, giunti insieme ai vigili del fuoco e al 118. Sul posto anche il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale).