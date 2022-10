Venezia, due turisti francesi rubano una gondola in piena notte. Traditi dalla "pagaiata" vengono arrestati

Due turisti francesi hanno rubato una gondola a Venezia. Una storia da film, avvenuta mercoledì notte che ha visto protagonistri due ventenni capaci di salire a bordo di uno dei simboli della città veneta. I ragazzi hanno preso possesso della gondola in piena notte, verso l'una e mezza, dal celebre Ponte dell'Accademia. Da lì hanno navigato per il Canal Grande per circa un'ora fino a raggiungere la porta del Museo Guggenheim. A tradirli però è stata però l'arte del gondoliere che ai due, evidentemente, mancava. Il loro modo di pagaiare, simile a quello dei canoisti, ha fatto in modo che alcuni dipendenti dell'hotel Danieli lo notassero. Così, avvisata la polizia, poco dopo la corsa dei turisti francesi è finita e sono stati arrestati.

Il proprietario della gondola: «Ridevano come se fosse un gioco»

«Sembravano molto felici, non erano dispiaciuti, non si sono scusati. Ridevano come se fosse un gioco», ha detto alla Cnn il proprietario della gondola Giorgio Bognolo. «La gondola è un simbolo. Toccarlo è come lanciare sassi contro la Torre Eiffel, mi hanno fatto del male rubandola», ha aggiunto.

I danni

Il conto per i due giovani dovrebbe risultare salato. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto il gondoliere tramite il suo avvocato chiederà ai due turisti un risarcimento tra i 10.000 e i 15.000 euro in riparazioni, oggetti smarriti e l'indisponibilità temporale della gondola, a cui andrà aggiunto un importo che resta da definire a titolo di danno morale. Secondo Giorgio Bognolo, i ladri avrebbero inoltre gettato in acqua tutto il decoro installato sulla gondola: una coperta, i cuscini, ma anche i registri del traffico necessari alla circolazione della barca. Si stima che il prezzo di un modello del genere sia di quasi 60.000 euro, a cui si aggiungono altri 3.000 euro di riparazioni annuali, in particolare per perfezionare la vernice, come spiega alla CNN: «Le gondole sono fragili e belle, e ci vuole molto soldi per mantenerne uno - racconta Bognolo - È come se qualcuno avesse toccato mia moglie o mia figlia. Spesso le persone pensano di venire a Disneyland. Ma una gondola è qualcosa di cui qualcuno ha bisogno per lavorare e vivere. Non può essere rubata».