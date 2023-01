Larve di verme della farina come cibo, ok della Commissione Ue al commercio: ecco cosa sono

Dopo i grilli e le locuste anche alcuni tipi di vermi. Le larve del verme della farina minore (Alphitobus diaperinus) congelate, in pasta, essiccate e in polvere potranno essere commercializzate in Ue come nuovo alimento dal 26 gennaio. È l'effetto di un regolamento proposto dalla Commissione europea e approvato dagli Stati membri, pubblicato il 5 gennaio scorso.

Larve di verme della farina come alimento

Con le larve del verme della farina minore sono quatto gli insetti e i loro derivati ad aver ricevuto il via libera come nuovo alimento dall'Unione europea dopo le larve del verme della farina, le locuste e i grilli. La Commissione Ue ha autorizzato la società Ynsect NL B.V. ad immettere nel mercato europeo queste larve

IL DOCUMENTO

.

LE CARATTERISTICHE

Il nuovo alimento - si legge nel documento approvato dalla commissione - è costituito dal verme della farina minore intero congelato, in pasta, essiccato e in polvere. Il termine «verme della farina minore» si riferisce alla forma larvale di Alphitobius diaperinus, una specie di insetti appartenente alla famiglia dei tenebrionidi. L’intero verme della farina minore è destinato al consumo umano e nessuna delle sue parti viene rimossa. Il nuovo alimento è destinato a essere commercializzato in quattro diverse forme, ossia: !) larve di A. diaperinus intere sbianchite e congelate (LAD congelate), ") pasta ottenuta da larve di A. diaperinus intere sbianchite, macinate e congelate (LAD in pasta), 3) larve di A. diaperinus intere sbianchite e liofilizzate (LAD essiccate), e 4) polvere ottenuta da larve di A. diaperinus intere sbianchite, liofilizzate e macinate (LAD in polvere). Prima dell’uccisione mediante trattamento termico è necessario un periodo minimo di 24 ore di digiuno per consentire lo svuotamento intestinale delle larve.

LE INDICAZIONI

Come per altri insetti, anche il consumo alimentare delle larve del verme della farina minore può provocare allergie, in particolare nei soggetti con allergie preesistenti ai crostacei, agli acari della polvere e, in alcuni casi, ai molluschi. Pertanto, il regolamento di autorizzazione di questo nuovo alimento stabilisce requisiti specifici di etichettatura per quanto riguarda l'allergenicità. Dopo le prime quattro approvazioni in lista d'attesa per il via libera della Commissione ci sono altre domanda relative a altre otto specie di insetti.