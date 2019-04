Verona, coppia gay costruisce muro di lamiera attorno casa: «Così ci proteggiamo da insulti e intimidazioni»

Per proteggersi da insulti, intimidazioni e angherie una coppia gay di Grezzana ( Verona) ha deciso di erigere all'esterno della propria casa un 'murò di lamiera lungo l'intero perimetro come protezione. Ma per il Comune quella recinzione è abusiva e va rimossa. Andrea e Angelo, 24 e 59 anni, i due protagonisti del caso riportato dal Corriere del Veneto, sposati a Barcellona quattro anni fa ma celibi per la legge italiana, raccontano che le vessazioni sono iniziate tempo fa.