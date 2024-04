Venerdì sera, nel centro storico di Caserta, la movida si movimenterà per l'inaugurazione di Vintervista: approccio olistico all'esperienza del vino, protagonista indiscusso, sia pur con la complicità di una pregiata gastronomia, ma, soprattutto, come fa intendere il nome del locale, con una novità: l'angolo per le interviste, a personaggi famosi, curiosi, estroversi, particolari, che con la loro narrazione aggiungeranno un ulteriore motivo di interesse.