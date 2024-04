«Diecinoni», lo chef stellato Stefano Secchi da New York ad Agropoli per imparare l'arte della pizza

L'arte della pizza attira tutti, soprattutto chi ha scelto di trascorrere la propria vita tra i fornelli. La Campania è un punto di riferimento mondiale per apprendere proprio questo tipo di arte, o meglio l'arte di quel gustoso cibo capace di far innamorare chiunque. E' questo motivo che ha spinto Stefano Secchi, lo chef statunitense del ristorante stellato Rezdôra di New York, a raggiungere la Campania per scoprire le ricette di tutte le prelibatezze che la rendono una regione ad alto turismo culinario.

Un viaggio di formazione per portare poi oltreoceano tutto ciò di cui la cucina italiana è depositaria. Tra le tappe di Secchi vi è stato anche il locale Diecinoni ad Agropoli, dove si è soffermato per imparare a fare una pizza eccellente.

«Sono molto contento che questo chef stellato sia qui, perchè si tratta di una personalità di un certo livello. Per noi è un onore poterlo considerare parte dello staff per qualche giorno» ha affermato Elio Santosuosso il giovane titolare della pizzeria Diecinoni e di VINARTE Pizza&Fuoco ad Agropoli. «Faremo le pizze tonde, quelle al padellino e non solo. Gli spiegheremo come preparare l'impasto. Gli passerò le ricette ed il metodo di lavoro. E' stato anche da Scaturchio a Napoli per imparare a fare le sfogliatelle. Attualmente è titolare del ristorante italiano Rezdôra dove si prepara solo pasta fresca con i metodi appresi in Emilia Romagna dove Secchi è stato per un po' di anni, seguendo il personale dell'Hosteria Giusti a Modena», ha raccontato Elio, conosciuto per essere un maestro del mestiere ad Agropoli. Non a caso la parola rezdôra indica proprio la donna di casa che tira la pasta fresca a mano, evocando un'immagine così familiare da scaldare il cuore. Nel 2021 Rezdôra ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di una stella Michelin, confermando l'eccellenza culinaria e l'esperienza gastronomica unica offerta dalla cucina Italiana del talentuoso chef.

In verità Stefano Secchi, in questo suo viaggio campano, ha fatto anche tappa da Scaturchio a Napoli per imparare a fare la sfogliatella.

«Se Stefano Secchi è qui il merito è dello chef Vincenzo Carola, del ristorante Vecchio Saracino di Agropoli.

Una volta tornato negli States la sua intenzione è quella di aprire un altro ristorante esclusivamente di cucina italiana. Per il 50 Top Italy 2024, Secchi con il suo ristorante newyorkese è al settimo posto», ha concluso Elio Santosuosso, che, se pur la giovanissima età, è un punto di riferimento in Campania per l'arte della pizza.

Esperienza da vendere, Elio, da adolescente, voleva fare l'attore, dedicarsi al grande cinema. Si è trasferito a Roma e per pagare il corso di recitazione, lavorava in pizzeria. Qui ha conosciuto Massimo Ceccarelli della rinomata pizzeria La Gatta Mangiona. Sarà l'incontro con Giancarlo Casa, suo mentore, a legarlo ancora di più all'arte della lievitazione e convincerlo ad abbandonare la via della recitazione.

Casa ci aveva visto bene. Nel 2015 Santosuosso si è aggiudicato il premio Emergente Pizza Chef, manifestazione culinaria organizzata da Luigi Cremona ed oggi è uno dei pizza chef più famosi della provincia di Salerno.