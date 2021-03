Covid e viaggi, il Ministero della salute: «Quarantena e tampone per chi rientra dai Paesi Ue». Ma è polemica

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. E' quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

La polemica

Di fronte alle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, permettere «viaggi all'estero, è inaccettabile». È quanto scrive sul suo profilo Facebook, l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini. «Agli emiliano-romagnoli e agli italiani - osserva - stiamo chiedendo uno sforzo anche in queste vacanze di Pasqua, che da sempre sono state occasione per soggiorni nelle città d'arte, nelle nostre spiagge o in montagna. Questi viaggi, comprensibilmente, anche quest'anno devono fermarsi per evitare occasioni di contagio e nuove ondate, causando ingenti danni economici per albergatori e lavoratori locali. È quindi inaccettabile che venga data ai cittadini la possibilità di recarsi liberamente in aeroporto, per prendere un aereo che li porti in qualche meta turistica fuori dall'Italia». E questo, prosegue Corsini nel suo post, «con possibili problematiche di contagi di ritorno. I nostri operatori turistici sono costretti a sacrifici da un anno e viene permesso il turismo verso l'estero? - conclude -: il danno oltre la beffa. Il Governo corra subito ai ripari».

