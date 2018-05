Viagra e Cialis a metà prezzo, ma è una truffa al servizio sanitario: sette arresti a Latina

Lunedì 7 Maggio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Truffa al Sistema sanitario nazionale per rivendere, sul mercato nero, farmaci a prezzi dimezzati. In particolare quelli per la disfunzione erettile: Viagra, Cialis e Levitra. L'operazione condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Latina, le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Claudio De Lazzaro, hanno portato in carcere quattro persone e tre agli arresti domiciliari. Un'attività investigativa minuziosa che ha consentito di smascherare un’associazione a delinquere che operava nelle province di Latina, Roma e Frosinone frodando il Servizio Sanitario Nazionale.Le indagini sono state condotte dai militari della Compagnia di Fondi, ecco cos'hanno scoperto: i membri dell'associazione a delinquere si appropriavano di ricettari medici autentici, ovviamente grazie a medici di base compiacenti, e compilavano impegnative a carico di anziani pazienti che non sapevano nulla e ai quali veniva attribuito un falso codice di esenzione totale destinato agli invalidi di guerra.Grazie a queste ricette acquistavano gratuitamente, in svariate farmacie di Roma e delle province di Latina e Frosinone, farmaci in fascia “C”, in particolare quelli per la cura della disfunzione erettile (Viagra, Cialis, Levitra). Farmaci che venivano poi rivenduti sul mercato nero a prezzi dimezzati.Questa mattina, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina Mara Mattioli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sette persone: 4 sono in carcere e 3 agli arresti domiciliari.