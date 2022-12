Vialli, come sta? La mamma e il fratello lasciano la clinica e tornano in Italia: forse un segnale di speranza

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli sono molto serie, ma un segnale di speranza arriva dai familiari dell'ex calciatore. La mamma e uno dei fratelli, che avevano raggiunto Londra per fargli visita nella clinica in cui è ricoverato, sono tornati a Cremona. Lo comunica l'Ansa.

Il loro ritorno in Italia farebbe presagire che le condizioni del capo delegazione della Nazionale, che da anni combatte con il tumore, non siano così allarmanti come il tam tam delle ultime ore aveva lasciato intendere.

Come sta Gianluca Vialli?

I parenti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, mantenendo il riserbo che da sempre contraddistingue la famiglia dell'ex calciatore di Cremona, Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che della Nazionale. Di certo si sta sottoponendo a cure specifiche ed è un momento delicato, ma Vialli sta combattendo - ancora una volta - con tutte le sue forze.

La madre 87enne, Maria Teresa, era partita da Cremona per la capitale britannica per stare vicina al figlio: Gianluca si trova nella clinica in cui aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il cancro scoperto nel 2017. La settimana scorsa l’ex numero 9 della Juve aveva detto di voler utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, aveva detto nel suo messaggio in cui spiegava di doversi prendere una pausa dalla Nazionale. La speranza di tutti è che questa pausa sia solo temporanea.