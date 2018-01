Vicenza, a cena aggredisce il padre con forchetta e coltello: gravi ferite

Martedì 23 Gennaio 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ieri sera, durante l'ora di cena, in un, in zona stadio Menti. Un ragazzo di 23 anni, alle prese con qualche problema psichico, ha improvvisamente aggredito il padre 52enne con forchetta e coltello mentre il genitore era seduto a tavola assieme agli altri familiari. A dare l'allarme al 113 è stata la madre del giovane, terrorizzata per le condizioni di salute del marito, che presentava, soprattutto al volto e al torace.Sul posto è accorsa una pattuglia della, mentre nel frattempo è stato chiesto anche l'intervento di un', i cui sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo che è stato poi trasportato in ospedale. Anche il ragazzo è rimasto leggermente ferito alle dita durante l'aggressione: dopo le cure è stato affidato al reparto psichiatrico del San Bortolo per essere stabilizzato. Il genitore è invece stato ricoverato in codice rosso anche se non sarebbe in pericolo di vita: per lui è stata indicata una prognosi di un mese e mezzo per le ferite ricevute in varie parti del corpo.Non sono chiari i motivi dell’aggressione, anche considerando il quadro clinico instabille del giovane: tra i due non ci sarebbe stato nessun litigio.