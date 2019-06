Esplode il portellone di un camion, morto vigile del fuoco: stava tentando di spegnere le fiamme

Il fuoco, però, ha deformato il meccanismo di uno sportellone che ha ceduto di schianto ed ha travolto la vittima. L'uomo è stato subito soccorso e condotto all'ospedale Santissima Annunziata. Ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.



LA DINAMICA Il fuoco, secondo i primi accertamenti, ha deformato il meccanismo levatoio del portellone, che ha improvvisamente ceduto, travolgendo il 54enne. I tentativi di soccorso sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico, della Compagnia di Martina Franca e del Reparto operativo del comando provinciale di Taranto. Indagini sono state avviate per comprendere le cause dell'incendio. Il mezzo aveva preso fuoco mentre era parcheggiato all'interno di un'azienda agricola. I proprietari avevano chiesto l'intervento dei pompieri e durante le operazioni di spegnimento è avvenuta la tragedia.



IL CORDOGLIO «Ancora una vittima sul lavoro, ancora un Vigile del Fuoco, ancora un lavoratore da ricordare non per ciò che ha fatto ma per ciò che non farà più»: ricordano così i colleghi Antonio, il pompiere di 54 anni di Fragagnano, in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, morto la notte scorsa durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano.

Dramma nel tarantino nella notte, dove undi 54 anni è morto durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano: il vigile del fuoco, di Fragagnano e in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, era intervenuto per sedare le fiamme di un camion, ma è stato travolto dal portellone del camion e per lui non c'è stato nulla da fare.L'incidente è avvenuto intorno all'una: le operazioni di soccorso erano scattate per domare l'incendio che aveva avvolto un furgone per il trasporto degli animali.