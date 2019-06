Frontale con la moto contro un'auto: morto un vigile urbano di 57 anni

Sabato 22 Giugno 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 17:15

Un motociclista di 57 anni,undel comando di Siena, èdopo essersi scontrato con un auto. È successo a Monteroni d'Arbia, in località Le Valline. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lungo la strada per Ville di Corsano, i due mezzi si sono scontrati frontalmente con il motociclista che è deceduto sul colpo. L'uomo al momento dell'incidente non era in servizio. Alla guida dell'auto c'era un cittadino nigeriano.Il sindaco Luigi De Mossi appresa «la triste notizia della tragica e prematura morte» dell'agente di Polizia Municipale Massimo Lorenzetti si è immediatamente recato sul luogo dell'incidente e con tutta l'Amministrazione comunale «formula le più sentite condoglianze alla moglie, alla figlia ed a tutto il corpo di Polizia Municipale».