Viviana Parisi prendeva psicofarmaci. «Con Gioele era dolcissima, non lo abbandonava mai»

Viviana Parisi, il mistero continua al punto che si indaga sulla sua vita cercando di capire cosa possa essere successo. Giallo anche su Gioele, scomparso insieme alla mamma in seguito al quale la dj è stata trovata cadavere e per la quale avanza ora l'ipotesi del suicidio. L'avvocato del marito al Corriere della Sera parla di una donna che era stata a lungo in cura in strutture pubbliche psichiatriche, che non stava bene, che prendeva psicofarmaci spiegando che la sua condizione sarebbe peggiorata dopo il lockdown.

Viviana Parisi, i legali: «Seguiamo ipotesi suicidio». Si cerca Gioele anche in un pozzo



. A parlarne è anche il suocero di Viviana, Letterio Mondello: «È stata con noi tre mesi durante il Covid. Era molto turbata e l’hanno anche ricoverata», che sottolinea come il suo stato di salute fosse peggiorato, ma sembra difendere la mamma dall'ipotesi di un omicidio suicidio: «Ma era dolcissima e brava e non abbandonava mai il figlio. Non lo dava a nessuno, nemmeno a mia moglie».​Intanto sono stati fatti diversi appelli ai due uomini che hanno aiutato la donna dopo l'incidente affinché parlino e raccontino quello che hanno visto.

Viviana Parisi, l'entomologo trevigiano: «Gli insetti ci diranno dove e quando è morta»

