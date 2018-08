Yacht affonda all'Isola del Giglio, a bordo anche il telecronista Guido Meda: tutti salvi

Tra loro c'era anche Guido Meda, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato. Paura all'i sola del Giglio, dove è affondato u no yacht di 15 metri con a bordo 9 persone, compresi anche 5 bambini: tutti sono stati messi in salvo.Tra loro c'era anche, noto giornalista sportivo televisivo. Lo yacht, dopo aver sbattuto sugli scogli, è affondato.

due piccole navi da crociera, quando un'imprevista ondata di maltempo, accompagnata da forte vento, con raffiche sopra 30 nodi, ha colpito l'isola.



Le due imbarcazioni, con a bordo complessivamente circa 400 persone, avevano cercato di lasciare il porto ma sono state danneggiate dalle onde nella zona di Campese e Giglio Porto. Sono comunque riuscite a rientrare nel porto mentre l'acqua avevano iniziato a salire nelle due piccole navi. Tanto spavento tra i passeggeri ma non ci sono feriti, come conferma anche il sindaco Sergio Ortelli che sta organizzando l'arrivo di un traghetto per consentire ai 'croceristì di tornare a Porto Santo Stefano. Un'altra piccola imbarcazione con una decina di persone si è trovata in difficoltà ma tutti, assicura Ortelli, sono stati riportati salvi a terra.

Lunedì 20 Agosto 2018, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 21:50

Oggi all'Isola del Giglio c'era un forte vento, con raffiche fino ai 30 nodi e