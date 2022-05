Fuga dall'aereo in fiamme per i passaggeri del volo per il Tibet: decollo abortito e Airbus 319 fuori pista Video Foto

Decollo abortito e fuga dall'aereo in fiamme per i passeggeri e l'equipaggio del volo TV9833 operato con un Airbus A319/B matricola 6425. Il velivolo della Tibet Airlines ha preso fuoco questa mattina all'aeroporto cinese di Chongqing dopo essere uscito di pista: lo ha riferito l'agenzia Xinhua, secondo cui sono stati registrati alcuni feriti tra i 119 viaggiatori senza precisare le loro condizioni e il loro numero.

Da quel che si vede nel tracciato riportato nel sito Flightradar24, il jet bimotore non ha mai staccato le ruote da terra e, per fortuna, non sembra avesse raggiunto ancora la velocità necessaria per il decollo: la manovra era insomma appena iniziata.

«Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all'aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l'incendio dell'aereo», ha spiegato il network statale Cctv. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati «evacuati in sicurezza», ha chiarito in una nota Tibet Airlines, aggiungendo che le persone ferite, tutte in «modo lieve», sono state comunque trasportate in ospedale per le cure.

Tibet Airlines TV9833/A319/B-6425 from Chongqing to Nyingchi was on fire during take-off this morning, details still not known. CKG/ZUCK closed for now. pic.twitter.com/CPL47fmfVk — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) May 12, 2022

Un volo della #Tibet #Airlines devia dalla pista dell'aeroporto di Chongqing e prende fuoco. tutte le persone a bordo sono state evacuate in sicurezza e i passeggeri sono rimasti leggermente feriti pic.twitter.com/p0gtF27nTd — Tibet News (@TibetNews11) May 12, 2022

Il volo, che trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio, era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet, quando l'equipaggio ha notato «anomalie» e «sospeso il decollo», provocando l'uscita di pista e un incendio. Le immagini condivise dai media statali cinesi hanno mostrato le fiamme che avvolgevano l'ala del jet con i passeggeri in fuga.

Il fatto è avvenuto mentre la Cina è ancora scossa dal gravissimo incidente di marzo del volo operato da China Eastern in viaggio da Kunming a Guangzhou, schiantatosi su una montagna uccidendo tutte le 132 persone a bordo. Le indagini in corso non hanno ancora fornito una ragione dell'incidente aereo che è stato il più grave in Cina negli ultimi 30 anni. Le due scatole nere, sia pure danneggiate, sono state recuperate e sono state analizzate anche negli Stati Uniti. I dati preliminari hanno riscontrato che le qualifiche degli equipaggi di volo e di cabina «soddisfacevano i requisiti di sicurezza».