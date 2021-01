Airbnb annulla le prenotazioni a Washington nella settimana dell'insediamento di Biden

Airbnb, il portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, ha annunciato che cancellerà tutte le prenotazioni e ne impedirà di nuove nell'area metropolitana di Washington D.C. durante la settimana dell'insediamento del nuovo presidente eletto Joe Biden, allo scopo di prevenire possibili ulteriori disordini nella capitale degli Stati Uniti.

La società ha assicurato in una dichiarazione pubblicata sul suo portale che rimborserà i clienti per le cancellazioni e remunererà i proprietari degli alloggi. Anche le prenotazioni tramite il servizio HotelTonight, appartenente ad Airbnb, verranno annullate.

La decisione è stata presa in conformità agli avvertimenti delle autorità statali e locali, compreso i governatori di Virginia e Maryland, di non fare viaggi a Washington la prossima settimana. «Siamo a conoscenza dei rapporti emersi ieri pomeriggio riguardanti milizie armate e noti gruppi violenti che stanno cercando di muoversi per minare l'evento», ha riferito Airbnb. La compagnia ha comunicato di aver identificato numerosi membri di gruppi pericolosi e altri individui implicati in un modo o nell'altro nell'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio.

