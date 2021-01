Scontri a Capitol Hill, suicida uno dei sostenitori di Trump arrestati: si è sparato al petto

A pochi giorni dalle proteste al Campidoglio e dall'invasione di Capitol Hill, uno dei protagonisti si è suicidato. Lui si chiamava Chris Stanton ed era uno degli uomini accusati per quanto accaduto a Washington: come riportano i media americani, Stanton si è tolto la vita nella sua abitazione a Alpharetta, in Georgia. La polizia ha rinvenuto nella sua casa due fucili semiautomatici. La notizia della sua morte era stata già data ieri dai media internazionali.

APPROFONDIMENTI GLI USA NEL CAOS Usa, Trump verso l'impeachment e YouTube lo blocca una settimana... GLI USA NEL CAOS Usa, il popolo di Trump non si arrende: ecco perché il peggio... USA Trump non si pente: «Impeachment ridicolo». Ivanka lo... GLI USA NEL CAOS Jake Angeli, lo sciamano resta in carcere: «Rifiuta il cibo...

A trovare il cadavere di Stanton, sostenitore di Trump e bancario 53enne, è stata la moglie che ha chiamato i soccorsi urlando «c'è sangue ovunque, aiuto». L'uomo si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di arma da fuoco al petto, scrive il Daily Mail: versione confermata dalla polizia dopo le analisi del medico legale. Stanton era stato arrestato dopo l'assalto a Capitol Hill: non aveva preso parte alle proteste all'interno del Congresso, ma era stato fermato in serata per non aver rispettato il coprifuoco. È in corso un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA