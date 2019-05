Va all'asta il pc infettato dai sei virus più pericolosi al mondo: ha causato danni per 95.000 milioni

Martedì 28 Maggio 2019, 17:15

Un computer infettato da sei virus e che ha causato danni per 95.000 milioni di dollari, è stato messo all'asta per una cifra esorbitante pari a quasi un milione di dollari.La trovata dell'artista cinese Guo O Dong, dal titolo Persistence of Chaos è costituita da un computer portatile infettato dai 6 virus più distruttivi della storia. I programmi maligni con cui è infettato il computer Samsung NC10-14GB sono: ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, WannaCry, DarkTequila e BlackEnergy.Come indicato sulla pagina dell'iniziativa, il dispositivo è isolato per evitare la diffusione dei virus.Guo O Dong, nato nel 1986, è un artista contemporaneo che vive a Pechino. Ha creato The Persistence of Chaos in collaborazione con Deep Instinct, una società di cybersecurity.