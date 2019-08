Amazzonia in fiamme, Bolsonaro ci ripensa: «Pronto ad accettare aiuti del G7»

Il Brasile è disposto ad accettare gli aiuti dei paesi esteri per contrastare i terribili incendi che stanno devastando la foresta amazzonica . Ad annunciare il dietrofront è stato, come riporta La Repubblica, il portavoce del presidente Jair Bolsonaro , Otavio Rego Barros, dopo che il Brasile aveva detto no agli aiuti offerti dal G7 a Biarritz, in Francia , definendoli un modo per interferire negli affari interni del Paese.