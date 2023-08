Ritrovati vivi tre occupanti di un elicottero dato per disperso da mercoledì in Amazzonia

I tre occupanti dell'elicottero disperso da mercoledì in una delle regioni più isolate dell'Amazzonia, nell'interno dello stato di Amapá, nell'estremo nord del Brasile, sono stati trovati vivi. L'informazione è stata confermata dal capitano Muller Bryan, vice comandante del Tactical Air Group, come riporta la stampa locale.

La localizzazione dei superstiti è stata effettuata in mattinata, ma diverse ore dopo, nel pomeriggio, non erano ancora stati soccorsi, vista la difficoltà di raggiungere il luogo in cui si trovano.

Quel punto è ricoperto da una fitta foresta, lontana da qualsiasi villaggio o paese.

Sul velivolo viaggiavano il pilota, il tenente colonnello Josilei Gonçalves de Freitas, l'ingegnere José Francisco Ferreira, che lavora per Funai, la National Indian Foundation, e il meccanico Gabriel Assis Serra.

L'elicottero, che appartiene alla compagnia Sagres ed è al servizio del DSEI, Distretto Speciale Sanitario Indigeno, collegato a Funai, è partito mercoledì dalla base di Bona, nel villaggio di Maritepu, situato nel Parco Indigeno di Tumucumaque ma è scomparso lungo il percorso, restano ancora ignoti i motivi.