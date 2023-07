Aeroporto di Amsterdam nel caos per il maltempo: cancellati tutti i voli in arrivo

Caos a Amsterdam, dove l'aeroporto di Schiphol ha cancellato tutti i voli in arrivo, circa 300 a causa di una forte tempesta, con raffiche di vento anche di 110-120 km orari.

Lo scalo ha comunuicato che tra le 9:00 e le 11:00 di oggi non sono ammessi atterraggi, mentre verranno autorizzate le partenze. L'emergenza potrebbe protrarsi fino alle 15. Le autorità olandesi hanno consigliato ai passeggeri di rimanere a casa. Negli altri aeroporti del paese come Rotterdam The Hague e Eindhoven la situazione è regolare.

Tra le compagnie più colpite Klm ha già cancellato 207 voli, principalmente europei, con i passeggeri che verranno riportati sui voli successivi. Anche EasyJet prevede interruzioni, ma non sa ancora quale sarà l’impatto preciso. Al momento non sono previsti ritardi o cancellazioni per Transavia.