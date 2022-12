Perde gli anelli del matrimonio la vigilia di Natale, pensionato li ritrova: «Pensavo fossero una decorazione per l'albero»

È grazie alla curiosità di un settantenne che una proposta di matrimonio alla vigilia di Natale a Lubecca non è fallita. La mattina del 24 dicembre ha trovato un pacchetto di gioielli per strada nel distretto di Kücknitz, secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dal giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Per curiosità, ha aperto il pacco e ha trovato una scatola con due anelli all'interno.

Il ritrovamento inaspettato

All'inizio pensava che fosse una decorazione per l'albero di Natale e voleva liberarsene. Poi un uomo, che aveva recentemente perso la scatola per strada, ha denunciato lo smarrimento alla polizia. "Poteva solo descrivere il contenuto come gioielli perché il suo partner, a cui era destinato il regalo, aveva sentito", hanno detto gli investigatori. Il pacco deve essere caduto dal passeggino.

Secondo la polizia, lo sposo credeva che gli anelli fossero già andati perduti. Poi, però, è stato chiamato dagli agenti. "Così è stato in grado di ritirare gli anelli dalla signora e fare la sua proposta la sera come previsto". Un portavoce della polizia ha detto che non si sapeva se il 70enne sarebbe stato invitato al matrimonio.