Covid, Arabia Saudita riapre i confini ai pellegrini vaccinati

L'Arabia Saudita riapre i confini ai pellegrini vaccinati all'estero dopo 18 mesi di chiusure. Le autorità governative responsabili del coordinamento dei pellegrini stranieri inizieranno da lunedì «a ricevere gradualmente le richieste di Umrah (pellegrinaggio, ndr.) da vari paesi del mondo», ha riferito l'agenzia di stampa saudita.

L'Umrah è un pellegrinaggio che può essere intrapreso in qualsiasi momento - distinto dall'hajj, che si svolge una volta all'anno - e di solito attira milioni di persone da tutto il mondo ogni anno. La pandemia di Covid-19 ha enormemente interrotto entrambi i pellegrinaggi, che sono importanti fonti economiche per il regno: in tempi normali, insieme producono introiti per circa 10,3 miliardi di euro all'anno. Prima dell'annuncio di oggi, solo i pellegrini immunizzati residenti in Arabia Saudita avevano diritto ai 'visti umrah', anche se l'hajj si è svolto in forma ridotta dall'inizio della pandemia.