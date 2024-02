Arma nucleare della Russia nello spazio per distruggere i satelliti. «Enorme esplosione di energia, ecco come funzionerebbe»

La Russia potrebbe presto avere una nuova arma per la sua guerra stellare. La minaccia è delle scorse ore: Mosca starebbe sviluppando un'arma nucleare in grado di distruggere i satelliti attraverso un'enorme esplosione di energia. Le conseguenze? Riguarderebbero tutti, russi compresi. Dai satelliti commerciali e governativi che si trovano nello spazio dipendono una serie di attività che ormai sono quotidiane come parlare al telefono, navigare su internet, orientarsi con il navigatore. L'indiscrezione è della Cnn, che ha rivelato i dettagli dell'arma su cui sta lavorando la Russia e che ha preoccupato in primis gli Stati Uniti.

L'allarme

Il deputato repubblicano Mike Turner, presidente della House Intelligence Committee, mercoledì ha scatenato il caos a Washington: nella sua dichiarazione ha spiegato che il suo gruppo «aveva informazioni riguardanti una seria minaccia alla sicurezza nazionale». Venerdì, il presidente Joe Biden aveva confermato pubblicamente che Turner si riferiva a una nuova capacità anti-satellite nucleare russa, ma i funzionari si sono fermamente rifiutati di discuterne ulteriormente, citando la natura altamente riservata dell’intelligence.

La svolta storica dell'arma nucleare

L’arma è ancora in fase di sviluppo e non è ancora in orbita, hanno sottolineato pubblicamente i funzionari dell’amministrazione Biden. Ma se utilizzata, sarebbe una svolta nella storia delle armi nucleari. Questo tipo di nuova arma – conosciuta generalmente dagli esperti militari dello spazio come EMP (electro magnetic pulse) – creerebbe un impulso di energia elettromagnetica e un flusso di particelle altamente cariche che squarcierebbero lo spazio per distruggere i satelliti che si trovano intorno alla Terra.

Biden venerdì ha sottolineato pubblicamente che «non esiste alcuna minaccia nucleare per il popolo americano o in qualsiasi altra parte del mondo con ciò che la Russia sta facendo in questo momento. Tutto ciò che stanno facendo o faranno riguarda i satelliti e lo spazio e potenzialmente danneggia solo quei satelliti».

Gli ultimi passi della Russia

Il Dipartimento della Difesa e l'intelligence americana seguono da anni gli sforzi russi per sviluppare armi anti-satellite, compreso un EMP. E secondo un funzionario della difesa, negli ultimi mesi c’è stato un elevato numero di rapporti dell'intelligence legati agli sforzi della Russia per sviluppare armi anti-satellite a propulsione nucleare. «La nostra conoscenza generale della ricerca russa di questo tipo di capacità risale a qualche anno fa», ha detto giovedì il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. «Ma solo nelle ultime settimane l'intelligence è stata in grado di valutare con un maggiore senso di fiducia esattamente come la Russia continua a perseguire questo obiettivo».

L'esempio della Guerra Fredda

«Non è un concetto nuovo e anzi risale alla fine della Guerra Fredda», ha detto un funzionario americano alla Cnn. «La grande paura con qualsiasi eventuale dispositivo EMP in orbita è che potrebbe rendere inutilizzabili ampie porzioni di particolari orbite creando un campo minato di satelliti disabilitati che si rivelerebbero quindi pericolosi per qualsiasi nuovo satellite». Non è stato immediatamente chiaro se il dispositivo così come è stato progettato possa avere un impatto sul GPS e sui satelliti di comando e controllo nucleare, che operano in un’orbita più alta rispetto ai commerciali e governativi che si trovano nell’orbita terrestre più bassa. Quei satelliti più grandi sono progettati per essere inespugnabili a un’esplosione nucleare, ma un ex alto funzionario spaziale del Pentagono ha detto alla CNN che «potrebbero essere vulnerabili» a seconda della viciananza all’EMP, all'età dei satelliti e alla grndezza dell’esplosione.

L'arma dell'ultima spiaggia

Quest'arma avrebbe anche il potenziale per spazzare grandi costellazioni di piccoli satelliti, come per esempio Starlink di SpaceX, utilizzato anche dall'Ucraina nel corso della guerra con la Russia. Sarebbe un'arma «da ultima spiaggia» perché i danni si ripercuoterebbero su qualunque satellite russo nell’area. I funzionari dell’amministrazione Biden sostengono che se la Russia dovesse mettere in campo un EMP nucleare, sarebbe la prima violazione in assoluto del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, che vieta di posizionare armi di distruzione di massa nello spazio.