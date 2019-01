Autoerotismo in classe davanti agli studenti, professore finisce in carcere

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famentre si trova davanti ai suoi. Il professor Tracey Abraham, 41 anni, stava facendo una supplenza a un collega in una classe della Creekside Middle School, in Ohio, quando i ragazzi hanno notato dei movimenti strani. Gli studenti hanno facilmente intuito quello che stava accadendo e hannoL'uomo avrebbe deciso di praticare autoerotismo davanti ai minori, approfittando della copertura della cattedra, convinto che nessuno si sarebbe accorto di nulla. Secondo quanto riporta il Daily Mail , l'uomo è stato immediatamente sospeso dall'incarico e denunciato per pubblica indecenza. I dirigenti hanno tenuto a precisare che il professore non sarà mai più riammesso all'interno della struttura e che non si hanno notizie di contatti tra lui e gli studenti.Il docente è stato arrestato e rilasciato, ora è in attesa di processo, intanto, l'incidente sarà segnalato al Dipartimento dell'Istruzione dell'Ohio.