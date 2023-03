Daniele Dal Moro: «Oriana Marzoli si “arrangia” da sola». La rivelazione hot (e intima) al Gf Vip fa infuriare il web

Daniele Dal Moro fa una rivelazione hot (e intima) al GfVip. il risultato? Fa infuriare il web. Il concorrente del Grande Fratello Vip continua ad avere atteggiamenti poco gradevoli nei confronti di Oriana Marzoli che potrebbero metterlo nei guai. Alcune sue parole, infatti, sono state considerate dagli utenti sui social «squallide» e «inappropriate».

Proprio nelle ultime ore, il vippone avrebbe svelato un dettaglio piuttosto intimo sulla showgirl venezuelana, motivo per il quale i telespettatori ne chiedono la squalifica. Ma andiamo con ordine.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono allontanati in questi ultimo giorni: la loro relazione sembra essere ancora altalenante e i due non riescono a trovare un punto d'accordo. Tuttavia, il vippone continua a sfogarsi con gli altri inquilini raccontando dettagli (intimi) su Oriana Marzoli, e questo avrebbe fatto infuriare i telespettatori che, sui social, si sono spinti a chiedere alla produzione del programma la squalifica di Daniele (dopo quella di Edoardo Donnamaria avvenuta nella scorsa puntata del reality show).

Daniele, sfogandosi con Antonella Fiordelisi, ha svelato: «Io con lei (Oriana, ndr) mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. L’ultima volta ho litigato con lei per 'sta roba. Si è inca***ta, ma proprio inc****ta. Poi, lei va nel letto suo a piangere e ad arragiarsi da sola», alludendo così alla pratica dell'autoerotismo, dettaglio intimo che ha fatto infuoriare i telespettatori.

«Mi sento, ti giuro, un giocattolo per quello...», ha concluso il concorrente.